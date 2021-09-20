Запасы газа в украинских хранилищах превысили 18,5 миллиарда кубометров

По состоянию на 20 сентября 2021 года в украинские газохранилища закачали уже 18,5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома в Facebook.

"Ранее правительство поставило перед нами задачу закачать в ПХГ по меньшей мере 17 млрд кубометров газа. Сейчас в газохранилищах хранится уже 18,5 млрд кубометров, и мы не планируем останавливаться на этой цифре - закачка газа продолжается. Этого объема газа хватит для комфортного прохождения отопительного сезона. Поэтому зимой в домах украинцев будет тепло", - написал Перелома.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" начал импорт природного газа для его закачки в подземные хранилища.

Кабинет министров поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

При этом в апреле бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечал, что компания еще не решила, будет ли летом покупать природный газ по импорту для его закачки в подземные хранилища (ПХГ) страны.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.