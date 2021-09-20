"Газпром" заявил о рекордном росте поставок газа в Турцию

Российский "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров, что является исторически рекордным объемом для данного периода и в 2,5 раза (на 12,3 млрд куб. м) больше, чем в 2020 году (8 млрд куб. м).

Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома" по итогам переговоров главы компании Алексея Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, передает Интерфакс.

Согласно сообщению, стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере, в частности, речь шла о поставках газа.

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Как сообщалось, с начала 2021 года Сербия начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию вместо традиционного маршрута через Украину и Венгрию.

Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы в обход Украины, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.

Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями, пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.

Напомним, "Турецкий поток" состоит из двух линий общей мощностью прокачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

После пуска первой очереди "Турецкого потока" Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской Федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.