НАБУ сообщило о новом подозрении брату скандального судьи Вовка

НАБУ и САП сообщили о подозрении о внесении недостоверных сведений в электронную декларацию бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины, по совместительству адвокату, который также является близким родственником главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия лица квалифицированы по ч.2 ст.366-2 УК Украины (Декларирование недостоверной информации), а подозрение 17 сентября подписано генеральным прокурором.

В сообщении не уточняется имя подозреваемого, однако как следует из обстоятельств дела, речь идет о родном брате Павла Вовка – Юрии Зонтове. Родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

В НАБУ напомнили, что Зонтов уже имеет статус подозреваемого по факту совершения другого преступления – подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды судьям ОАСК.

По данным следствия, он совместно с другим участником преступления за $100 тыс. обещали через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия.

Читайте также: Суд оставил под арестом брата судьи Вовка с альтернативой залога в 35 миллионов

Как сообщалось, 7 апреля Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

В том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки, что впоследствии официально подтвердили в этом ведомстве. На период досудебного расследования Зонтов был отстранен от исполнения служебных обязанностей, а 21 апреля – уволен с военной службы за нарушение воинской дисциплины.

9 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юрию Зонтову в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 35,1 млн грн. Впоследствии размер залога был уменьшен до 21,56 млн грн, но он до сих пор не внесен.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.