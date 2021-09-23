Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.

Об этом сообщает Gulf News, передает "Минфин".

Dubai World Trade Centre, или DWTC, отныне может выдавать разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности, связанной с цифровыми активами.

"DWTC рассчитывает стать хабом для формирования экосистемы новых технологий", - заявил СEO центра Хелал Саид Альмарри.

Свободная зона DWTC была открыта в 2016 году в первом небоскребе Дубая. Еженедельно там проходят различные выставки. Предприниматели со всего мира могут арендовать в зоне виртуальные и реальные офисы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.