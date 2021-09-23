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Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Дубай разрешил торговлю криптовалютой в свободной экономической зоне

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам в ОАЭ и администрация Всемирного торгового центра Дубая договорились о поддержке торговли криптовалютою в свободной зоне.

Об этом сообщает Gulf News, передает "Минфин".

Dubai World Trade Centre, или DWTC, отныне может выдавать разрешения и лицензии на осуществление финансовой деятельности, связанной с цифровыми активами.

"DWTC рассчитывает стать хабом для формирования экосистемы новых технологий", - заявил СEO центра Хелал Саид Альмарри.

Свободная зона DWTC была открыта в 2016 году в первом небоскребе Дубая. Еженедельно там проходят различные выставки. Предприниматели со всего мира могут арендовать в зоне виртуальные и реальные офисы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3637 о виртуальных активах. Документ регулирует оборот виртуальных активов в Украине и позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав. 

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Джерело:  "Минфин"
ОАЕ (186) криптовалюта (628)


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23.09.2021 22:02 Відповісти

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