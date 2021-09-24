Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторских компании

Национальный банк продолжает регистрировать коллекторские компании – еще три юридических лица прошли регистрацию и получили соответствующий статус.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о таких компаниях как ООО "ЮФ "Эверлигал", ООО "Снейк финанс" и ООО "Внутренняя исполнительная служба". Отмечается, что на сегодня Нацбанк зарегистрировал уже 13 коллекторских компаний.

Кроме того, НБУ внес ООО "Ситикеш" в Государственный реестр финансовых учреждений. Также компания получила три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на услуги по финансовому лизингу и на услуги факторинга.

В то же время ООО "Лиард Финанс" также получило указанные три лицензии.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступил в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.