Шмыгаль переложил ответственность за возвращение Лещенко в набсовет "Укрзализныци" на Кубракова

Назначение бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Сергея Лещенко в наблюдательный совет АО "Укрзализныця" состоится после представления Министерства инфраструктуры и принятия соответствующего решения правительством.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Кандидатуры членов наблюдательных советов - представителей государства соглашаются министрами. В этом случае кандидатуры тоже согласованы министром инфраструктуры. Членов наблюдательных советов, которые согласовывают министры и министерства, рассматривает Кабинет министров", – сказал глава правительства, отвечая на вопрос о возможном повторном назначении Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци".

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры под руководством Александра Кубракова внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" от государства, в том числе предлагает переназначить на эту должность бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко", блогера Сергея Лещенко.

Ранее Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина,их назначение ожидается в ближайшее время.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.