Власти Киева отдали под застройку высотками 7 гектаров земли на Сырце

Киевский городской совет утвердили решение для подготовки к инвестиционному конкурсу по проекту строительства жилого комплекса по ул. Бакинской, 37-41 в Шевченковском районе.

Соответствующее решение поддержали на заседании 23 сентября 64 депутата, передает пресс-служба КГГА.

"Инвестиционный проект предусматривает перенос производственной базы КП "Киевкоммунсервис" с ул. Бакинской, 37-41 на другой определенный городом участок. На освобожденной территории, ориентировочная площадь которой составляет 6,9 га, будет построен жилой квартал с полным комплексом обслуживания", – сказано в сообщении.

В частности, участок планируют застроить двадцатиэтажными жилыми домами с общей площадью квартир 109,94 тыс. кв. м. При этом для жителей новых домов обещают построить один детсад на 107 мест и одну школу на 358 мест, которые будут переданы в коммунальную собственность.

По данным КГГА, сейчас на этой территории расположены нежилые здания – мусоропогрузочная станция, весовая и трансформаторная станции, которые были построены в 1985 году. С середины 1990-х годов мусоропогрузочная станция не работает.

Согласно сообщению, отвод участка под застройку планируется после утверждения детальных планов территории реконструкции жилого массива Сырец в пределах ул. Рижской, О. Телиги, Бакинской, Чаплыгина, Ясногорская, Котовского, Щусева.