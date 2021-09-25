Фискальная служба ликвидировала межрегиональный "конвертцентр" с оборотом в 1,5 миллиарда

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы в Киеве разоблачили группу лиц в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Установлено, что указанная группа совершала документальное оформление приобретения табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей и дистрибьюторов указанной продукции. Используя подконтрольные транзитные предприятия, совершалась подмена номенклатуры товаров, с целью дальнейшей регистрации и документального оформления товаров, необходимых индивидуально для каждого клиента "конвертцентра", – говорится в сообщении.

Денежные средства, которые пользователи схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечисляли на счета других лиц и переводились в наличку.

Отмечается, что предприятия таким образом безосновательно завышали налоговый кредит с НДС и расходы, вследствие чего уменьшалась база налогооблажения, что приводило к уклонению от уплаты налогов.

В ГФС добавили, что участники "конверцентра" с целью сокрытия незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 "транзитно-конвертационных" предприятий. Сйечас уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами "конвертцентра".

Общий объем проконвертированных средств за 2020-2021 годы составил 1,5 млрд грн, потери бюджета составили около 250 млн грн.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые записи, печатки, 38 мобильных телефонов и деньги в эквиваленте более 2,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.