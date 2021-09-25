"Укрзализныця" сообщила об изменении маршрута поездов на Буковине из-за карстового провала

Ситуация на железнодорожном участке Новоселица – Мамалыга, по которому курсировал поезд №118/117 Чернигов – Черновцы, остается сложной из-за карстового провала. Поэтому в схему движения поездов внесли изменения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Принято решение, что указанный поезд будет курсировать объездным путем – через Тернополь и Залещики. Из-за этого из маршрута исключены остановки на станциях: Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы", – говорится в сообщении.

Теперь, из Черновцов можно выехать поездом №8/7 Черновцы – Киев, к которому "Укрзализныця" с 27 сентября добавляет больше вагонов. Также с 27 сентября поезд №118/117 Черновцы – Чернигов продолжит курсировать по измененному маршруту.

Кроме того, в "Укрзализныце" предупредили, что выезда из Черновцов этим поездом не будет 1,2 15 и 16 октября. Этим же рейсом из Чернигова выезда не будет 2,3,15 и 16 октября.

Посадка на станциях Ларга, Каменец-Подольский и Дунаевцы будет осуществляться на оперативно назначенный поезд №127/128 Ларга – Чернигов по ранее приобретенным билетам на поезд №117/118.

На станции Гречаны возможна посадка как на поезд №117/118, так и на №127/128.

А для пассажиров, отправляющихся из Тернополя и Залещиков, появилась еще одна возможность добраться до Киева, Чернигова или Черновцов, благодаря объездному маршруту поезда №118/117.

Отмечается, что "Укрзализниця" уже привлекла специалистов по карстовым процессам, которые проанализируют пригодность участка Новоселица – Мамалыга для дальнейшего движения и способы стабилизации земляного полотна.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 сентября на перегоне Новоселица – Мамалига в Черновицкой области произошло повторное проседание земляного полотна под путями. Аналогичная ситуация наблюдалась на этом же участке 19 сентября. Тогда последствия ликвидировали двое суток.