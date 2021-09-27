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Банки выдали 746 миллионов кредитов по программе "доступной ипотеки"

Банки выдали 746 миллионов кредитов по программе

По состоянию на 27 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписан 871 кредитный договор на общую сумму 746,43 млн грн, причем как на первичном (24,1%), так и вторичном (соответственно 75,9%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В целом в уполномоченные банки поступили 1 254 заявок на участие в программе на общую сумму 1 092,05 млрд грн, из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

  • Киев (33,6%)
  • Киевская область (30,9%)
  • Харьковская область (6,4%)
  • Львовская область (6%)
  • Ривненская область (3,9%)
  • другие (19,2%)

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +4% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;
  • +3% – количества заявок и +4% от суммы заявок.

Всего в программе принимают участие 17 уполномоченных банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно условиям программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.

Именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

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Джерело:  Кабмин
іпотека (352) кредит (3280) Мінфін (2930)


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