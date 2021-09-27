Верховный Суд доплатит еще 160 миллионов за ремонт своего здания

Верховный Суд 23 сентября заключил соглашение с ООО "Инвестиционно-строительная компания "Идеа" о выполнении дополнительных работ по ремонту здания в Соломенском районе Киева на 162,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Как отмечает издание, в ноябре 2020 года компания выиграла подряд суда по ремонту этого здания стоимостью 435,52 млн грн. Она должна была выполнить реставрационный ремонт части здания лит. "А" на проспекте Воздухофлотском, 28 (левое крыло в осях "1-21" и "А-Т") до конца 2022 года.

Нынешнюю дополнительную закупку у того же поставщика на 162,50 млн в грн, что не превышает 50% цены первоначального договора, провели по переговорной процедуре. Это объяснили корректировкой проекта от ООО "Астон Люкс" в связи с пересмотром некоторых проектных решений и тем, что в процессе выполнения были обнаружены дополнительные объемы работ.

Речь о внутренних строительных работах, внешних отделочных работах входной группы, монтаже и пусконаладке лифтов, обустройстве отопления, вентиляции, кондиционирования, электромонтажных сетей КЛ-10 кВ, слаботочных сетей и антиобледенительной системы.

Итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

В целом сумма договоров теперь составляет 598,02 млн грн, что на треть больше цены первичной сделки.

Столичной компанией "Идеа" Ольги Избишевой руководит Андрей Ступак. По данным СМИ, он работал в ООО "Производственное предприятие "Бытремстройматериалы", которое связано с ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд". А эта компания в свою очередь была предыдущим подрядчиком Верховного Суда по ремонту здания перед "Идеа".

Основателем "Побутрембуда" является Гавриил Билак, а директором – Инна Кучеренко. Сейчас "Бытремстройматериалы" владеют Павел Болотинський и Анна Зелененко, а руководит Светлана Биба, вдова нардепа от Партии регионов Василия Бибы. Сын Светланы Бибы Андрей Биба ранее был партнером беглого министра экологии Эдуарда Ставицкого по сети заправок БРСМ – это сокращение русского названия фирмы "БытРемСтройМатериалы".

По данным "YouControl", при создании в 2018 году "Идеа" принадлежала Диане Пилипчинец, а руководил ею Михаил Форос. Это юристы, на которых оформлены десятки других компаний.

Всего с 2019 года компания компания получила подрядов на 600,21 млн грн, преимущественно у Верховного Суда.