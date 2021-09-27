Кабмин сменил состав правления "Нафтогаза"

Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 27 сентября, сменил состав правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в частности прекращены полномочия членов правления Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

В то же время исполняющими обязанности членов правления назначены директор по управлению персоналом и социальной политике "Нафтогаза" Елена Бойченко, начальник казначейского департамента НАК Роман Чумак, а также советники главы правления компании Юрия Витренко – Владислав Воловик и Маврикий Калугин.

Согласно сообщению, перед новыми руководителями поставлена ​​задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа. Также одной из главных задач является организация бесперебойного отопительного сезона.

Также Кабинет министров временно берет на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета.

"Безусловным приоритетом для правительства является стабильная работа "Нафтогаза" как одной из базовых компаний, от которой зависит вся энергосистема Украины и прохождение отопительного сезона. "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам, как это и было инициировано президентом Украины. Компания будет работать исключительно в общественных интересах и обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона при любых условиях", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров также прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после того, как в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета.

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Вслед за независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в отставку ушли члены правления компании Отто Ватерландер (главный исполнительный директор по трансформации) и Петер ван Дрил (финансовый директор).

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.