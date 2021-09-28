"Сумыгаз" завершает подготовку 12 тысяч километров газовых сетей к отопительному сезону

Для бесперебойной доставки газа во время осенне-зимнего периода газовики Сумской области провели модернизацию и редизайн сетей, замену и ремонт газового оборудования.

Как сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", специалисты совершили приборное обследование 2,2 тыс. км газосетей и оборудования на них, капитальный ремонт 112 задвижек, реконструкцию 27 газорегуляторных пунктов.

Кроме того, заменили 106 устаревших шкафных регуляторных пунктов газа на новые, модернизировали и реконструировали 240 метров газопроводов, капитально отремонтировали 43 анодных заземления и 33 станции катодной защиты.

Отмечается, что работы были проведены во всех районах области.

"Объем работы ежегодно растет из-за постепенной изношенности сетей, а во время наиболее сложных случаев существует необходимость прекратить распределение газа. Мы благодарны клиентам, которые относятся с пониманием к проведению ремонтных работ, так как это залог бесперебойного и безаварийного распределения газа в домовладения Сумщины, что особенно важно в отопительный период", – сообщил главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергеенко.

В компании добавили, что всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумской области превысят 64 млн грн. Как отмечают в "Сумыгазе", инвестиционная программа 2021 года соответствует принципам долгосрочной стратегии кампании, а мероприятия повысят надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы.