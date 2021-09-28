Нацбанк зарегистрировал еще восемь коллекторских компаний
Национальный банк продолжает регистрировать коллекторские компании – еще восемь юридических лиц прошли регистрацию и получили соответствующий статус.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о таких компаниях:
- ООО "Кредит Борг Солюшенз";
- ООО "Тамга Кэпитал";
- ООО "Коллекторская компания УА";
- ООО "Профикол";
- ООО "ФК "Доверие и гарантия";
- ООО "Кредит Нет";
- ООО "Коллекторская компания "Ликвид";
- ООО "Цикли Финанс".
Соответствующее решение было принято 24 сентября. Как добавляют в Нацбанке, в этот же день регулятор принял решение внести в Государственный реестр финансовых учреждений пять компаний – ООО "ФК "Стармий", ООО "ФК "24/7", ООО "ФК "Мидл", ООО "ФК "Гоал" и ООО "ФК "Сато".
Также указанные компании получили по три лицензии на предоставление финансовых услуг – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, на услуги по финансовому лизингу, а также на предоставление услуг по факторингу.
Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступил в силу с 14 июля.
Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.
С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.
В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.
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