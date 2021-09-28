Кремль заявил о готовности обсуждать с Украиной прямые закупки газа

Россия готова обсуждать с Киевом вопрос возобновления закупок Украиной российского газа напрямую.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли Украина в случае необходимости возобновить закупки российского газа напрямую.

При этом, комментируя заключение контракта между Россией и Венгрией о поставках газа в обход Украины, он подчеркнул, что данное соглашение не нарушает чьих-либо прав и соответствует нормам международной торговли.

"Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются", – сказал Песков.

Как сообщалось, 27 сентября в Будапеште состоялось подписание нового долгосрочного контракта между властями Венгрии и российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины. Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

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Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявлял, что новый контракт на поставку природного газа из России в Венгрию в обход Украины не оправдан экономически и является примером того, как "Газпром" диктует свои условия европейским странам, которые критически зависят от поставок российского газа, включая маршруты поставок.

"Газпром" в 2020 году поставил в Венгрию 8,64 млрд кубометров газа, в 2019 – 10,52 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% – до 3,91 млрд кубометров.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, затем они были пролонгированы до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.