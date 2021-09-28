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За гендиректора крупнейшего украинского производителя взрывчатки внесли 10 миллионов залога

За гендиректора крупнейшего украинского производителя взрывчатки внесли 10 миллионов залога

За генерального директора государственного "Павлоградского химического завода" Леонида Шимана внесли более 10 млн грн залога, определенного судом в качестве меры пресечения по делу о нанесении более 43 млн грн ущерба государственному предприятию.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), передает "Слово и дело".

"Общая сумма средств, поступивших в качестве залога за подозреваемого генерального директора" Павлоградского химического завода "составляет 10,11 млн грн", – уточнила спикер суда Олеся Чемерис.

Ранее ВАКС определил в качестве меры пресечения для Шимана 10,11 млн грн залога. Также на него положили некоторые обязанности. В то же время Специализированная антикоррупционная пока оспаривает указанный размер залога и просит суд увеличить сумму.

Как сообщалось, НАБУ и САП просили суд установить для Шимана залог в размере 32,91 млн грн, однако адвокаты в суде заявляли, что их подзащитный якобы не сможет внести такую сумму из-за ареста имущества.

Под арест в целом попало около 28 млн грн наличных средств и средств на банковских счетах Шимана и его жены. Также суд арестовал недвижимость, а именно: три жилых дома площадью 476,4 кв. м, 246,3 кв. м и 49,4 кв. м, две квартиры и пять земельных участков. Все имущество указано в декларации.

В то же время прокурор САП утверждал, что подозреваемый также занял значительные средства своим детям и поэтому может ими оплатить залог. В частности, согласно декларации Шимана, он одолжил сыну Ярославу 800 тыс. евро, дочери Юлии – $60 тыс., а еще одной дочери Евгении – 420 тыс. грн.

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Напомним, НАБУ и САП сообщили руководителю "Павлоградского химического завода" Леониду Шиману о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, руководство завода отказывалось заключать прямые договора на поставку продукции и вынуждало покупателей обращаться для покупки промышленных взрывчатых веществ к его "дилерам", которые завышали цены. Таким образом, госпредприятие потеряло 43,3 млн грн дохода, которые получили частные фирмы-посредники.

Напомним, Кабмин в декабре 2020 года принял решение передать госпредприятие "НПО "Павлоградский химический завод" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

На сегодня ГП "НПО "ПХЗ"- ведущее предприятие в Украине по производству взрывчатых веществ, смесевых твердых ракетных топлив и изделий с ними. Предприятие также утилизирует твердое ракетное топливо, различные виды боеприпасов, непригодных для хранения и использования, а также создает оборудование для производства и утилизации взрыво- и пожароопасных материалов и изделий.

Автор: 

Джерело:  "Слово и дело"
вибухівка (15) застава (281) Павлоград (11) Антикорупційний суд ВАКС (737) Мінстратегпром (69)


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