Германская BASF объявила, что сократила производство аммиака на предприятиях в Антверпене и Людвигсхафене в связи с высокими ценами на газ.

Стоимость ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром 28 сентября достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс.

BASF заявила, что из-за подъема цен на газ в Европе "экономика эксплуатации предприятий по производству аммиака в регионе стала чрезвычайно сложной". Компания продолжит следить за динамикой цены газа и будет "корректировать производства аммиака соответствующим образом".

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе впервые в истории превысили $1000 за тысячу кубометров.

Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекод был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%. Газохранилище принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.