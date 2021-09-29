С начала налоговой амнистии задекларировали 33 миллиона, – Гетманцев

За 3 недели сентября в рамках налоговой амнистии через банки задекларировали 33 млн грн, при этом в бюджет поступило 1,6 млн грн доплаченных налогов.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает ЭП.

"Безусловно, это небольшая сумма, но мы только начинаем это движение и понимаем, что люди смотрят, делают оценки. Вчера было у нас совещание - прозвучало о десятках тысяч звонков граждан, то есть ажиотаж есть большой", – отметил он.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.