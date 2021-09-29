Долг Ивано-Франковска перед "Нафтогазом" достиг 500 миллионов и будет расти, – мэр

Ивано-Франковск будет вынужден увеличивать задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" по итогам отопительного сезона, сейчас она уже составляет около 500 млн грн.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в кулуарах Международного саммита мэров (IMS), передает Интерфакс-Украина.

"Если сохранится тренд по цене газа, то дополнительные убытки коммунального предприятия ("Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", – ред.) за отопительный сезон составят еще 120-140 млн грн. Сейчас у Ивано-Франковска задолженность перед "Нафтогазом" около 500 млн грн", – сказал Марцинкив.

По его словам, возможности избежать увеличения задолженности пока нет.

"Мы вынуждены удерживать тарифы для населения. Но более 80% в тарифе – это цена на газ", – подчеркнул Марцинкив.

Мэр отметил, что считает перспективным переход на небольшие котельные и индивидуальное отопление.

"Пора отходить от практики, когда одна котельная обслуживает треть города. Лучше пусть там, где мы не можем обеспечить качественное тепло, будет индивидуальное отопление, а там, где мы можем обеспечить – небольшие модульные котельные на несколько зданий или кварталов", – сказал Марцинкив.

По его оценке, такая практика поможет обеспечивать качественное тепло и будет менее затратной.

"Новые современные котельные будут строиться комплексно с новыми сетями или реновацией старых", – добавил Марцинкив.

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Как сообщалось, по состоянию на 24 сентября 50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа с НАК "Нафтогаз Украины" по льготной цене.

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

"Нафтогаз Трейдинг" предложил предприятиям ТКЭ и ОСМД заключить трехлетние договоры на поставку газа по цене 7,42 грн за 1 куб. м газа на первый год (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы), однако с рядом новых условий, в том числе предоплаты или финансовой гарантии.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже с октября жители 120 городов могут остаться без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.