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Кабмин выделил 200 миллионов на доплаты медикам

Кабмин выделил 200 миллионов на доплаты медикам

Кабинет министров выделил дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Деним Шмыгаль.

"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", – отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 395 млн грн на обеспечение кислородом больничных коек для пациентов с COVID-19

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Джерело:  Telegram
Кабмін (7746) медицина (615) лікарі (123) коронавірус (3210)


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