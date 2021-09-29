Кабмин выделил 200 миллионов на доплаты медикам
Кабинет министров выделил дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Деним Шмыгаль.
"Во время заседания мы поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19", – отметил он.
Ранее сообщалось, что правительство выделило 395 млн грн на обеспечение кислородом больничных коек для пациентов с COVID-19
Джерело: Telegram
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