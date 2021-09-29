Налоговая служба выявила факты перепродажи газа для населения по коммерческим ценам

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с работниками Нацполиции установили факты получения неправомерной выгоды и нанесения вреда экономическим интересам государства субъектом рынка природного газа в Запорожской области при перепродаже полученного по льготным ценам топлива для населения.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Выяснилось, что субъект хозяйствования противоправно реализовал по коммерческой стоимости приобретенный по льготной цене природный газ, чем нанес ущерб экономическим интересам государства на сумму более 320 млн гривен", – сказано в сообщении.

В Налоговой службе не уточнили подробностей дела, отметив, что в настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщалось, ранее СМИ выяснили, что "Нафтогаз" не предусмотрел в контрактах с поставщиками газа населению по льготному "годовому тарифу" механизмов, которые запрещали бы перепродажу этого топлива для промышленности. Только в первый месяц действия контрактов поставщики продали около 60 млн кубометров газа бытовых потребителей по рыночным ценам. Наибольшую выгоду от такого контракта получили компании олигарха Дмитрия Фирташа.

19 июля председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко признал, что компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у "Нафтогаза" по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

27 июля НАК "Нафтогаз Украины" пообещал внести изменения в заключенные контракты, однако о реализации таких намерений до сих пор неизвестно.

Напомним, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского Дмитрия Фирташа, однако в отношении бизнеса олигарха санкции были введены только против одной компании.