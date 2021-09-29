Долг облгазов накануне отопительного сезона составляет 8,8 миллиарда, – "Оператор ГТС"

В августе 2021 года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали перед "Оператором ГТС Украины" за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов, свыше 153 млн грн. Накануне отопительного сезона совокупный долг облгазов перед компанией составляет 8,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС".

Среди крупнейших должников: "Киевоблгаз" (1,08 млрд грн), "Донецкоблгаз" (1,2 млрд грн), "Львовгаз" (792 млн грн), "Тернопольгоргаз" (581,7 млн грн), "Харьковгаз" (491,2 млн грн).

В августе негативную динамику продемонстрировали: "Донецкоблгаз" (+73,2 млн грн), "Кировоградгаз" (+30,9 млн грн), "Тернопольгоргаз" (+18,3 млн грн), "Херсонгаз" (+14,8 млн грн), "Мелитопольгаз" (+7,7 млн грн). Совокупный долг облгазов группы РГК составляет более 6,2 млрд грн.

Проблема накопления долгов облгазами негативно влияет на финансовое состояние "Оператора ГТС" и ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям Украины. ОГТСУ использует все предусмотренные украинским законодательством механизмы для урегулирования вопроса. В частности, в течение 2020-2021 годов было подано около 50 исковых заявлений о взыскании задолженности за урегулирование ежесуточных негативных небалансов на общую сумму более 9 млрд грн. Однако, учитывая прогнозируемое ухудшение ситуации с началом отопительного сезона, вопрос требует неотложного решения-внедрения механизма распределительных счетов для облгазов.

"Введение спецсчетов предусматривает, что часть средств, которые облгазы получают от потребителей за услугу распределения, будет автоматически пересчитана для уплаты за газ "Оператору ГТС". Наш анализ подтверждает, что потребители добросовестно платят частным облгазам за услугу распределения, но средства не доходят до государственного "Оператора ГТС". В ситуации "бесплатных отборов газа из магистральных газопроводов "Оператор ГТС" невольно выступает поставщиком газа для частных облгазов и вынужден тратить собственные средства, необходимые для проведения ремонтов и обслуживания ГТС. Дальнейший рост задолженности ставит под угрозу не только выполнение программы оптимизации и модернизации ГТС, но и создает риски финансовой стабильности "Оператора ГТС", – комментирует генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

С целью решения проблемы Всемирный банк оказал поддержку ОГТСУ, инициировав проект "Консультационные услуги по обеспечению финансовой стабильности "Оператора ГТС", исполнителем которой стал один из лидеров консалтинга, компания EY (Ernst&Young). Для выполнения проекта консультанты с привлечением ключевых сторон комплексно исследовали предпосылки и причины возникновения проблемы, разработали и обработали возможные решения проблемы.

В финальном отчете EY для решения проблемы был дан ряд рекомендаций, которые уже находятся на стадии внедрения или еще нуждаются в дополнительной поддержке со стороны власти. В частности, это: