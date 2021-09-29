Скандальный застройщик Петровский выкупил долг "Днепропетровского трубного завода" ИСД

АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Капилано" выкупил права требования по кредиту, в залоге по которому находится имущество находящегося в процедуре банкротства ПАО "Днепропетровский трубный завод" из группы ИСД.

Согласно судебным материалам, "Капилано" через "МТБ Банк" выкупил права требования по обеспеченному залогом кредиту завода на общую сумму 132,7 млн грн перед "Райффайзен Банком", пишет Finbalance.

Так, 23 сентября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ПАО "Днепропетровский трубный завод" и открыл ликвидационную процедуру.

Перед этим, 1 июня, суд внес в реестр требований кредиторов предприятия, в том числе требования:

Главного управления Госналоговой службы в Днепропетровской области на сумму 21,2 млн грн (2 очередь), на 192,2 млн грн (3 очередь) и 50,4 млн грн (6 очередь);

ООО "Торговый дом Днепропетровский трубопрокатный завод" – на 447,5 млн грн (4 очередь);

ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" – на 81,3 млн грн (4 очередь).

10 июня Хозсуд Днепропетровской области также признал требования "Райффайзен Банка" на 132,7 млн грн как обеспеченные залогом.

Однако уже 23 сентября суд удовлетворил ходатайство "Райффайзен Банка" и заменил его как кредитора ПАО "Днепропетровский трубный завод" на правопреемника – "МТБ Банк". Основанием для этого был договор уступки права требования от 17 августа. Стоимость прав требования согласно нему составила 17,3 млн грн.

В тот же день, 23 сентября, Хозсуд Днепропетровской области также удовлетворил ходатайство АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд "Капилано" и заменил "МТБ Банк" как кредитора ПАО "Днепропетровский трубный завод" на ООО "КУА "Актив Инвест", которое действует в интересах АО" ЗНВКИФ "Капилано". Стоимость перепроданных "МТБ Банком" в тот же день, 17 августа, прав требования также составила 17,3 млн грн.

Бенефициаром днепровского венчурного фонда "Капилано" является Александр Петровский. СМИ называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик". Он является владельцем группы компаний "Дельмар", которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.

Читайте также: Застройщик Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ

В октябре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение АО "ЗНВКИФ "Капилано" на покупку свыше 50% акций кипрской компании "Хамачи Лимитед", которая является мажоритарным владельцем "Краматорсктеплоэнерго".

"Днепропетровский трубный завод" связан с подконтрольной российскому ВЕБ.РФ корпорацией "ИСД" (в госреестре бенефициаром завода указан Сергей Тарута, миноритарий "ИСД)".

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.