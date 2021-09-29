БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
33 301 12

Скандальный застройщик Петровский выкупил долг "Днепропетровского трубного завода" ИСД

Скандальный застройщик Петровский выкупил долг

АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Капилано" выкупил права требования по кредиту, в залоге по которому находится имущество находящегося в процедуре банкротства ПАО "Днепропетровский трубный завод" из группы ИСД.

Согласно судебным материалам, "Капилано" через "МТБ Банк" выкупил права требования по обеспеченному залогом кредиту завода на общую сумму 132,7 млн грн перед "Райффайзен Банком", пишет Finbalance.

Так, 23 сентября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ПАО "Днепропетровский трубный завод" и открыл ликвидационную процедуру.

Перед этим, 1 июня, суд внес в реестр требований кредиторов предприятия, в том числе требования:

  • Главного управления Госналоговой службы в Днепропетровской области на сумму 21,2 млн грн (2 очередь), на 192,2 млн грн (3 очередь) и 50,4 млн грн (6 очередь);
  • ООО "Торговый дом Днепропетровский трубопрокатный завод" – на 447,5 млн грн (4 очередь);
  • ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" – на 81,3 млн грн (4 очередь).

10 июня Хозсуд Днепропетровской области также признал требования "Райффайзен Банка" на 132,7 млн грн как обеспеченные залогом.

Однако уже 23 сентября суд удовлетворил ходатайство "Райффайзен Банка" и заменил его как кредитора ПАО "Днепропетровский трубный завод" на правопреемника – "МТБ Банк". Основанием для этого был договор уступки права требования от 17 августа. Стоимость прав требования согласно нему составила 17,3 млн грн.

В тот же день, 23 сентября, Хозсуд Днепропетровской области также удовлетворил ходатайство АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный фонд "Капилано" и заменил "МТБ Банк" как кредитора ПАО "Днепропетровский трубный завод" на ООО "КУА "Актив Инвест", которое действует в интересах АО" ЗНВКИФ "Капилано". Стоимость перепроданных "МТБ Банком" в тот же день, 17 августа, прав требования также составила 17,3 млн грн.

Бенефициаром днепровского венчурного фонда "Капилано" является Александр Петровский. СМИ называли его авторитетным бизнесменом по прозвищу "Нарик". Он является владельцем группы компаний "Дельмар", которая строит жилые комплексы в Киеве и Днепре.

Читайте также: Застройщик Петровский покупает Краматорскую ТЭЦ

В октябре 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение АО "ЗНВКИФ "Капилано" на покупку свыше 50% акций кипрской компании "Хамачи Лимитед", которая является мажоритарным владельцем "Краматорсктеплоэнерго".

"Днепропетровский трубный завод" связан с подконтрольной российскому ВЕБ.РФ корпорацией "ИСД" (в госреестре бенефициаром завода указан Сергей Тарута, миноритарий "ИСД)".

Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
борг (1869) завод (735) ІСД (87) купівля (1326) Петровський Олександр (3) Дніпропетровська область (254)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+11
Интересно узнать , деньги заработаны честным трудом? Хотя ,У Петра Алексеевича криминальных друзей быть не может.
показати весь коментар
29.09.2021 19:07
+4
А до чого тут Петро Олексійович до Дніпропетровсько-Донецько-російсько-вірменського клану? Запитайте у Бені і його РНБО?
показати весь коментар
30.09.2021 09:12
+3
От, що Томос животворящій виробляє...
показати весь коментар
29.09.2021 22:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно узнать , деньги заработаны честным трудом? Хотя ,У Петра Алексеевича криминальных друзей быть не может.
показати весь коментар
29.09.2021 19:07 Відповісти
Вважаєте Петровського другом Порошенка ? Ви помиляєтесь. Навіть Коломойський,чи Тарута,-не друзі,а роботодавці й бізнес-партнери.
показати весь коментар
29.09.2021 20:49 Відповісти
По тому ,как он много фотографировался рядом с ПАП, считаю ,что друг. Ведь не ни одного фото меня или вас рядом с ПАП.
показати весь коментар
30.09.2021 13:26 Відповісти
Много -це на врученні томоса,й наші гівноЗМІ розтиражували ,акцентуючи саме на цьому.
Замість "історична,епохальна подія" ,-"кримінальний авторитет разом з президентом".
Один з програних боїв інформаційної війни.
За цією логікою,й Коломойський-друг Порошенка.

показати весь коментар
30.09.2021 14:04 Відповісти
А до чого тут Петро Олексійович до Дніпропетровсько-Донецько-російсько-вірменського клану? Запитайте у Бені і його РНБО?
показати весь коментар
30.09.2021 09:12 Відповісти
Так Нарік - грузин, Нареклешвілі. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
30.09.2021 10:17 Відповісти
І в нас Коломойський ніби по призвіщу поляк чи українець.
показати весь коментар
30.09.2021 12:00 Відповісти
Понятно что застройщика интересует земля, хотя Петровский тот ещё "застройщик".
показати весь коментар
29.09.2021 19:54 Відповісти
От, що Томос животворящій виробляє...
показати весь коментар
29.09.2021 22:34 Відповісти
важко оцінитти новину. Якщо трубний працюватиме - дуже добре. Колись вони випускали продукцію, яку більше ніхто в Україні не випускав. Дуже потрібну.
показати весь коментар
30.09.2021 10:25 Відповісти
бандиты обанкротили трубный...
показати весь коментар
30.09.2021 10:58 Відповісти
Капилано ,венчурный ,закрытый, корпоративный . .Писали бы сразу ,из общака Ну Нарик даёт. А шо так можно ,а где антимонопольный закон ,куда СБУ смотрит И почему Капилано ,а не Винченцо . Любят они под италианскую мафию косить . Семейные ценности .Нарику срочно надо ещё Барсолино прикупить и сигары , как у Аль Капоне
показати весь коментар
30.09.2021 11:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 