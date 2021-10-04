Украина с начала года нарастила экспорт металлолома в 27 раз

Украинские предприятия в январе-августе 2021 года увеличили экспорт лома черных металлов, по оперативным данным, в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $175,59 млн c $6,46 млн.

Согласно предварительной обобщенной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, в денежном выражении экспорт металлолома в сентябре составил $18,44 млн, тогда как в сентябре 2020 года – $1,13 млн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в январе-сентябре текущего года страна нарастила импорт металлолома в денежном выражении в 2,05 раза – до $31,81 млн, в сентябре было ввезено лома на $2,87 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,82 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% – до $9,49 млн.

В то же время в 2020 году страна сократила импорт металлолома в натуральном выражении на 47,1% – до 26,43 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель снизился на 24% – до $26,03 млн.