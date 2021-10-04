В Днепре задержали участника международной мошеннической схемы на 9 миллионов евро

Правоохранители в Днепре задержали участника международной мошеннической схемы, в рамках которой были нанесены убытки в размере 9 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что это уже четвертый участник преступной организации, разоблаченный украинскими правоохранителями, в рамках расследования уголовного производства, начатого по материалам генпрокуратуры немецкого города Бамберг.

"По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Они обещали прибыль от онлайн-операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз", – говорится в сообщении.

Следствие установтло, что задержанный был ответственным за деятельность сети "колл-центров", расположенных на территории Киева, Софии (Болгария) и Белграда (Сербия), работники которых привлекались к завладению средствами обманутых граждан путем мошенничества.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации – ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В офисе генпрокурора напомнили, что в марте сообщили о подозрении трех участникам этой группировки. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в размере 325 млн грн каждому. Третью подозреваемую объявили в международный розыск.

Во время досудебного расследования было арестовано движимое и недвижимое имущество подозреваемых стоимостью около 50 млн евро. В частности, арестованы 8 автомобилей, среди которых: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.