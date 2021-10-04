Департамент инспектирования Нацбанка возглавил Казак

По результатам открытого конкурса на должность директора Департамента инспектирования Национального банка с 4 октября назначен Андрей Казак.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что к сфере его компетенции будет принадлежать, в частности: проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских финучреждений, разработка плана соответствующих инспекционных проверок, организация и проведение выездных проверок банков и небанковских финучреждений; информирование банков и небанковских финансовых учреждений о результатах выездных проверок.

В Нацбанке уточнили, что Департамент инспектирования входит в блок "пруденциальный надзор", который подчиняется замглавы НБУ Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

Казак начал работу в Нацбанке в мае 2018 года. Занимал должность начальника управлений по инспекционным проверкам. Также был заместителем директора Департаментов выездных проверок/выездных проверок банков. С июля 2021 года исполнял обязанности директора Департамента выездных проверок.

Отмечается, что в банковском секторе Казак начал работать с 1998 год, начал карьеру в АКБ "Правекс-Банк", имеет 13-летний управленческий опыт по внутреннему аудиту, в том числе в системных банках с капиталом международных групп (UniCredit Group, ABH Holding).