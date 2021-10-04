Венедиктова отрицает затягивание расследования связанных с "Приватбанком" дел

Вся информация, которая имеет отношение к деятельности "Приватбанка", находится в распоряжении правоохранителей и проверяется "под микроскопом", а мнение о том, что Офис генпрокурора тормозит расследование этих дел не соответствует действительности.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на Facebook, комментируя журналистское расследование "Слідство.Інфо" в рамках проекта Pandora Paper.

"Журналисты предполагают, что целый ряд офшорных владений имеет непосредственное отношение к топ-менеджменту государства. Как юрист и человек, занимающий должность генерального прокурора, я не имею права делать какие-либо комментарии по этому поводу и давать оценки предлагаемой зрителю экранизации. Единственное, что могу сказать – лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Другими словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом", – отметила она.

При этом, Венедиктова добавила, что ее зацепило, что "автор пытается намекнуть зрителю, что Офис генпрокурора в определенной степени "притормаживает" расследования дел с орбиты "Приватбанка".

"Решительно заявляю, что манера, в которой возвышается намек на нашу бездеятельность - чистая спекуляция", – подчеркнула генпрокурор.

Напомним, расследование Pandora Papers свидетельствует. что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Во время работы над проектом журналисты "Слідства.Інфо" нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой офшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили $40 млн от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1". В то же время офшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.