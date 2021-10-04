Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 776 миллионов
По состоянию на 4 октября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписан 903 кредитных договора на общую сумму 776,59 млн грн, причем как на первичном (24,27%), так и вторичном (соответственно 75,73%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В целом в уполномоченные банки поступили 1 287 заявок на участие в программе на общую сумму 1,1 млрд грн, из которых 23,89% составляет первичный рынок и 76,11% – вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:
- Киев (33,4%)
- Киевская область (30,9%)
- Харьковская область (6,4%)
- Львовская область (6%)
- Ривненская область (4%)
- другие (19,3%)
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +4% – количества кредитов и +4% – суммы кредитов;
- +3% – количества заявок и +3% от суммы заявок.
Всего в программе принимают участие 17 уполномоченных банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры ипотечного кредитования согласно условиям программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.
Именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
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