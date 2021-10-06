Кабмин утвердил обновленный финплан "Укргидроэнерго" с прибылью в 10 миллиардов (обновлено)

Кабинет министров утвердил обновленный финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" на 2021 год, согласно которому чистая прибыль компании ожидается в размере 10,03 млрд грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 октября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, чистый доход "Укргидроэнерго" запланирован в объеме 16,67 млрд грн, выплаты в пользу государства – 5,56 млрд грн, капитальные инвестиции – 4,74 млрд грн.

Пересмотр показателей связан с увеличением объемов реализации компанией электроэнергии в первом полугодии по сравнению с планом – с 7,16 млрд кВт-ч до 9,35 млрд кВт-ч, а также объемов продажи резервов мощности на рынке вспомогательных услуг.

Предыдущая редакция финплана "Укргидроэнерго" на 2021 год была утверждена распоряжением Кабмина №499-р от 19 мая, но его показатели не обнародовались.

Как сообщалось, за первое полугодие "Укргидроэнерго" отчиталось о прибыли в 6,2 млрд грн, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доходы увеличились в 1,6 раза – до 9,86 млрд грн.

Напомним, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.