Кабмин назначил топ-менеджера Ахметова главой единственного предприятия по производству урана

Кабинет министров на заседании в среду, 6 октября, согласовал назначение Сергея Шовгели исполняющим обязанности гендиректора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил с заседания правительства на своем канале в Telegram.

С января 2019 года и до последнего времени Сергей Шовгеля возглавлял Запорожскую ТЭС, которая входит в состав АО "ДТЭК Днепроэнерго" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

До этого он работал в других структурах ДТЭК – был директором "ДТЭК Криворожской ТЭС" и занимал должность директора подразделения "Киевские тепловые сети" ПАО "Киевэнерго".

В 2012-2016 годах он возглавлял департамент мониторинга и сопровождения инвестиционных проектов дирекции обеспечения производства ПАО "Киевэнерго". С 2007 года был главным энергетиком ПАО "Северный ГОК", который также в структуру "Метинвеста" Рината Ахметова.

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Как сообщалось, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" по результатам первого полугодия 2021 года получило 579 млн грн чистого убытка, что в 2,1 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превышает убыток за весь 2020 год.

Напомним, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2020 году снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн.

Его чистый доход возрос на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн, тогда как валовой убыток сократился на 32,6% (на 142,105 млн грн) – до 293,83 млн грн.

Предприятие в 2020 году снизило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 7,1% (на 57,2 тонн) по сравнению с 2019 годом – до 743,7 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.