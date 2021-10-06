У "Нафтогаза" достаточно средств для закупки газа, – глава Минэнерго

НАК "Нафтогаз Украины" располагает средствами для закупки и последующей закачки природного газа в подземные хранилища.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" обеспечен соответствующим финансовым ресурсом, чтобы продолжить далее накопление газа", – сказал Галущенко.

Ранее глава Минэнерго сообщил, что Украина планирует начать отопительный сезон 2021/2022 годов с 19,2 млрд кубометров в своих "подземках".

По данным Интерфакс-Украина, "Нафтогаз" получит средства от "Оператора ГТС Украины" в рамках договора компенсации с "Укртрансгазом", рекомендованным Кабинетом министров Украины к подписанию в соответствии с распоряжением №1187-р от 29 сентября 2021 года.

Как сообщалось, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 5 октября 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 23,4% (на 3,59 млрд кубометров) – до 18,88 млрд кубометров (фактически – 18,7 млрд кубометров, поскольку 0,18 млрд кубометров – это продолжающий оставаться на балансе "Укртрансгаза" газ в находящемся на оккупированной территории Вергунском ПХГ).

В то же время Украина в начале октября приостановила закачку в хранилища. Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн кубометров, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн кубометров, а 3-5 октября упала до нуля.

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн кубометров, в июне – 19,1 млн кубометров, в июле – 30,2 млн кубометров, в августе – 32,5 млн кубометров, в сентябре – 23,4 млн кубометров.