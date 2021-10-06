БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
598 0

Налоговый комитет Рады одобрил фискальные стимулы для индустриальных парков

Налоговый комитет Рады одобрил фискальные стимулы для индустриальных парков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике рекомендовал Парламенту принять в первом чтении законопроекты 5688 и 5689, содержащие налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков.

Такое решение принято на заседании комитета в среду, 6 октября. Его поддержали 20 депутатов, передает пресс-служба Комитета.

Соавтор этих законопроектов, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский отметил, что индустриальные – важный инструмент экономического развития громад. Во всем мире этот инструмент работает благодаря стимулам: институциональным, финансовым, налоговым и таможенным.

Институциональные и финансовые стимулы для индустриальных парков предусмотрены в законе 4416-1, уже принятом Верховной Радой и подписанном Президентом. Налоговые и таможенные стимулы содержатся в законопроектах 5688 и 5689. Вместе эти законопроекты формируют набор механизмов, позволяющих запустить работу индустриальных парков в Украине по аналогии с успешными странами.

В частности, законопроекты 5688 и 5689 предусматривают:

  • Освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование по перечню кодов УКТВЭД;
  • Освобождение от налога на прибыль на 10 лет по перечню видов деятельности;
  • Право местных властей предоставлять льготы по местным налогам.

"Чтобы мы могли конкурировать за инвестиции с другими странами, необходимо создать условия, по крайней мере не хуже, чем у наших соседей", - подчеркнул Кисилевский.

По его словам, помимо налоговых и таможенных стимулов, законопроекты 5688 и 5689 содержат ряд предохранителей от злоупотреблений. В частности, предусматривается, что:

  • Ввезенное в льготном режиме (без уплаты таможенных пошлин и НДС) оборудование должно в течение 5 лет работать исключительно в пределах индустриального парка - без права сдачи в аренду, лизинг или передачу в пользование третьим лицам на любых других условиях.
  • Не платить налог на прибыль можно, только если резидент индустриального парка находится там не менее 10 лет, не начисляет и не выплачивает дивиденды и приравненные к ним платежи в пользу владельца корпоративных прав.
  • В случае досрочного прекращения статуса участника индустриального парка с него взимается налог на прибыль, от которого он был освобожден.

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, в свою очередь, подчеркнул, что в законопроектах 5688 и 5689 выписаны необходимые предохранители от налоговых злоупотреблений.

"Я считаю законопроекты в этой редакции компромиссом (между интересами государства и бизнеса)", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал проект закона 4416-1, предусматривающий возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к индустриальным паркам, возможность компенсации стоимости подключения к сетям внутри парка.

Также предусматривается возможность компенсации государством процентных ставок по кредитам на закупку нового оборудования, предназначенного для работы в индустриальных парках.

законопроєкт (1668) індустріальний парк (68) Новини компаній (3355)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 