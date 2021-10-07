"Укрзализныця" планирует закупить еще 1000 пассажирских вагонов за пять лет

АО "Укрзализныця" в пятилетней перспективе планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский/, передает Интерфакс-Украина.

"Наши амбиции с 2021 года по 2026 год – уйти от вынужденной эксплуатации вагонов, которые старше 28 лет. Сейчас у нас в парке 2400 пассажирских вагонов и 1500 старше этого предельного срока. Чтобы избавиться от этой древности, планируем за эти пять лет закупить до 1000 новых вагонов, остальные – капитально отреставрировать собственными силами. Так что в 2022 году в этом плане продолжаем реализацию программы по закупке", – сказал он в интервью агентству.

Он также отметил, что "Укрзализныця" ждет поставки 100 новых вагонов, которые были законтрактованы в этом году. Часть вагонов будет принята уже в этом году, а весь процесс поставки завершится в 2022 году.

"Мы рассчитываем, что аналогичное количество новых вагонов будет законтрактовано и в 2022 году. Их поставка ожидается во второй половине 2022 года, частично в 2023 году. Таким образом, мы продолжим, как минимум, удерживать парк в текущих его объемах рабочего состава. Конечно, еще рано говорить при таких цифрах обновления о каком-либо росте, потому что у нас с каждым годом приблизительно эквивалентное количество вагонов стареет и выбывает из парка. Мы их заменяем новыми, обновленными вагонами, которые при этом качественнее", – пояснил Перцовский.

По его словам, "Укрзализныця" также активно работает в направлении обновления подвижного состава и в пригородном сообщении, проводя капитальный ремонт существующих электричек на собственных заводах, которые дают новое качество подвижного состава.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов на общую сумму 31,4 млрд грн. Соответствующий тендер на закупку поездов был объявлен в системе Prozorro 1 октября.

Напомним: министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что изношенность подвижного состава в Украине составляет более 90%.