"Укрзализныця" обещает не повышать цены на билеты в 2022 году

АО "Укрзализныця" в 2022 году не планирует повышать цены в пассажирском сообщении.

Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский, передает Интерфакс-Украина.

"Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы", – сказал он в интервью агентству.

Он также отметил, что среднесрочно "Укрзализныця" планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

"Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене. Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям", – пояснил Перцовский.

По его словам, для всего этого нужны и определенные регуляторные изменения, и программные с точки зрения перестройки текущей ИТ системы "Укрзализныци".

Напомним, в феврале экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал, что с весны в Украине начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно стоимость билетов должна была расти на 2%.