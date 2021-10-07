"Днепропетровскгаз" завершает подготовку 18 тысяч километров газовых сетей к отопительному сезону

АО "Днепропетровскгаз" завершает подготовительные работы для бесперебойной доставки газа в осенне-зимний период. В 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Днепропетровской области превысят 17,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании.

Газораспределительную систему начали строить еще в 60-х годах ХХ века. Количество сетей, требующих ремонта, ежегодно растет. АО "Днепропетровскгаз" проводит модернизацию газопровода и газового оборудования для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения области.

"В этом году, готовясь к отопительному сезону, специалисты компании модернизировали 27 газорегуляторных и 60 шкафных газорегуляторных пунктов. Все ШГРП заменили на современные аналоги производства RGC Production. Осуществленные работы обеспечат почти 606 тыс. клиентов области стабильной доставкой природного газа в зимний период", - рассказал главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты АО "Днепропетровскгаз" провели комплексное приборное обследование 15 тыс. км газовых сетей. Они ликвидировали более 50 тыс. утечек газа. Также специалисты газораспределительной компании осуществили модернизизацию 1,6 км газопроводов, капитальный ремонт 31 анодных заземлений и 21 станций катодной защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

Весь комплекс работ выполняется за счет средств тарифа на распределение природного газа. Поэтому "Днепропетровскгаз" призывает клиентов своевременно рассчитываться за услуги по доставке природного газа.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.