Почти половина жалоб потребителей касается качества услуг ЖКХ, – Госпродпотребслужба

С начала года в территориальные органы Госпродпотребслужбы поступило более 17,9 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей. При этом почти половина жалоб касалась качества услуг ЖКХ.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным", – отметила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Из всего количества обращений, поступивших в территориальные органы Господпотребслужбы за девять месяцев 2021 года, 45% касались качества предоставляемых услуг (из них 43% – качества жилищно-коммунальных услуг, 2% – качества финансовых и банковских услуг). Еще 37% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров, 5% – качества продовольственных товаров. Другие обращения касались приобретения товаров через интернет, вне торговых или офисных помещений и при заключении договора на расстоянии.

По результатам рассмотрения обращений потребителям возвращено 7,6 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги.