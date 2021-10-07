СБУ задержала чиновника КГГА за вымогательство денег с предпринимателей

Служба безопасности Украины разоблачила на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Новоназначенный чиновник требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань" он угрожал проверками.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сумма взятки составляла в среднем $2 тыс. с предпринимателя.

По предварительным данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их хозяйственной деятельности.

Правоохранители задержали чиновника вблизи одного из столичных рынков во время передачи взятки. За эти деньги чиновник обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческой постройки.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к ней.