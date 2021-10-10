Украина получила грузы дополнительной помощи от США

В рамках реализации предоставления дополнительной безопасности помощи от правительства США Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Кроме ранее согласованного объема в $250 млн, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на $60 млн. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь", - сказано в сообщении.

В целом начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более $2 млрд.

Как сообщалось, в начале сентября 2021 в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета (NDAA) на 2022 год, включая увеличение помощи для Украины в сфере безопасности до $300 млн, что на $50 млн больше, чем в этом году.