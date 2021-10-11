Порт "Мариуполь" с начала года увеличил перевалку грузов

В Мариупольском порту за девять месяцев 2021 года перевалено 5,19 млн тонн грузов, что на 2,6% меньше показателей аналогичного периода 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины.

Грузопереработка экспортных грузов в порту составила - 4,86 млн тонн, что составляет 109% к показателям 2020 года, импортних- 321,73 тыс. тонн, что составляет 65,4% по сравнению с аналогичными показателями 2020 года. Во внутреннем сообщении - 8,4 тыс. тонн.

В частности, переработано:

навалочных грузов - 1,63 млн тонн (86,8% от показателей 2020 года - 1,87 млн тонн) генеральных грузов - 3,49 млн тонн (104,3% от показателей аналогичного периода прошлого года - 3,35 млн тонн), наливных грузов - 74,00 тыс. тонн (62,2% от показателей 2020 года - 118,90 тыс. тонн).

Наибольшую часть перевалки составили черные металлы - 3,9 млн тонн.

Государственным стивидором ГП "НМТП" переработано - 4,94 млн тонн (95,1% от общего объема). Перевалка других стивидоров на всех причалах составила - 254,03 тыс. тонн (4,9% от общего объема).