Компания миллиардера Безоса перенесла суборбитальный туристический полет из-за непогоды

Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin переносит пилотируемый суборбитальный полёт четырёх космических туристов из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

"Из-за прогнозируемых ветров в западном Техасе мы переносим 18-й полёт New Shepard на среду, 13 октября. Пуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 по Киеву, – ред.)", – говорится в сообщении.

В составе экипажа 18-го полёта суборбитальной ракеты New Shepard в космос отправятся известный актёр Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, а также бывший инженер NASA, сооснователь Planet Labs Крис Бошуайзен и предприниматель Глен де Ври, пишет Интерфакс-Украина.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал владелец компании – Джефф Безос.

Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.