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Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" установила новый рекорд

Цена электроэнергии на рынке

Цена электроэнергии пикового напряжения на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины на 12 октября достигла рекордного значения – 3995,83 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка", передает отраслевое издание ExPro.

В частности, на каждый час с 8:00 до 23:00 цена достигла уровня верхнего "прайс-кэпа" (4000 грн/МВт-ч), кроме 13:00 – цена на этот час составила 3950 грн/МВт-ч.

Также цена базовой нагрузки на 12 октября превысила значение 3000 грн/МВт-ч и составила 3076,04 грн/МВт-ч, что также является рекордным значением для РСВ в ОЭС Украины.

Самые низкие цены на РСВ в ОЭС за сутки поставки 12 октября сформировались на 03:00-06:00 – 773 грн/МВт-ч.

В частности, на 12 октября РСВ в ОЭС Украины стал дефицитным, суммарный объем спроса превысил предложение на 21% – 97,5 тыс. МВт-ч против 80,5 МВт-ч. Средневзвешенная цена на сутки сформировалась на уровне 3331 грн/МВт-ч.

Напомним, 30 июля НКРЭКУ увеличила граничные цены электроэнергии на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в ОЭС Украины до 4000 грн/МВт-ч в дневной зоне (с 07 до 23 часов) и до 2000 грн/МВт-ч в ночной зоне (с 23 до 07 часов). Также НКРЭКУ повысила предельные максимальные цены на РСВ и ВСР в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с 959 грн до 1500 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и с 2048 грн до 2500 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки (без НДС).

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Джерело:  ExPro
ціни (3477) Електрика (1240)


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докерувалися недоумки ЗЕлені
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11.10.2021 20:27 Відповісти
Рыночек решает
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12.10.2021 10:12 Відповісти
При Януковиче таких рекордов не ставили.
И дышалось несвободно.
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12.10.2021 10:14 Відповісти

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