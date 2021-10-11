Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" установила новый рекорд

Цена электроэнергии пикового напряжения на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины на 12 октября достигла рекордного значения – 3995,83 грн/МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка", передает отраслевое издание ExPro.

В частности, на каждый час с 8:00 до 23:00 цена достигла уровня верхнего "прайс-кэпа" (4000 грн/МВт-ч), кроме 13:00 – цена на этот час составила 3950 грн/МВт-ч.

Также цена базовой нагрузки на 12 октября превысила значение 3000 грн/МВт-ч и составила 3076,04 грн/МВт-ч, что также является рекордным значением для РСВ в ОЭС Украины.

Самые низкие цены на РСВ в ОЭС за сутки поставки 12 октября сформировались на 03:00-06:00 – 773 грн/МВт-ч.

В частности, на 12 октября РСВ в ОЭС Украины стал дефицитным, суммарный объем спроса превысил предложение на 21% – 97,5 тыс. МВт-ч против 80,5 МВт-ч. Средневзвешенная цена на сутки сформировалась на уровне 3331 грн/МВт-ч.

Напомним, 30 июля НКРЭКУ увеличила граничные цены электроэнергии на РСВ и Внутрисуточном рынке (ВСР) в ОЭС Украины до 4000 грн/МВт-ч в дневной зоне (с 07 до 23 часов) и до 2000 грн/МВт-ч в ночной зоне (с 23 до 07 часов). Также НКРЭКУ повысила предельные максимальные цены на РСВ и ВСР в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" с 959 грн до 1500 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и с 2048 грн до 2500 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки (без НДС).