Суд отпустил Труханова под залог в 30 миллионов (обновлено)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде залога в сумме 30 млн грн по делу о подозрении в причастности к махинациям с землей.

Соответствующее решение ВАКС вынес в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что прокуратура просила арестовать Труханова на два месяца с альтернативой залога в 120 млн грн.

"Суд поставил в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Труханова отказать. Применить в отношении подозреваемого Труханова меру пресечения в виде залога в размере 30 млн 213 тысяч 300 грн", – говорится в постановлении ВАКС.

Кроме того, суд постановил возложить на Труханова обязательства прибывать по требованию следователя и суда, не отбывать с места проживания, воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу, а также сдать на хранение документы для выезда за границу.

Мера пресечения избрана сроком до 6 декабря 2021 года. Труханов обязан внести залог на протяжении пяти дней с момента вынесения решения суда или обеспечить внесение средств залогодателем.

Напомним, 6 октября правоохранители сообщили о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

В целом следствие установило причастность к схеме 16 человек, 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений.

"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной общины города Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн", – сказано в сообщении.

В НАБУ уточнили, что общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.