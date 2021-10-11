Власти Франции ужесточили правила въезда для украинцев

Власти Франции с 11 октября ужесточили правила въезда для украинских граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что страну могут посещать граждане, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson).

В то же время, пограничники добавили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и с 11 октября принимает украинцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

Напомним, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 548 873 человека, за прошедшие сутки 10 октября – 19 277. Полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата, 6 135 032 украинца.