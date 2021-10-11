"Укрзализныця" заявила о рекордных перевозках зерновых за последние 10 лет

В сентябре 2021 года железнодорожным транспортом перевезено 3,8 млн тонн зерновых грузов. Это рекордный показных перевозки указанных грузов в сентябре за последние 10 лет.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

По словам директора по коммерческой работе и логистики АО "Укрзализныця" Александра Зарубы, таких результатов компании удалось достичь благодаря слаженной работе и эффективной организации перевозок.

"В 2019-2020 годах перевозки зерновых осуществлялись по четко определенным нитям графика движения, в соответствии с расписанием маршрутных поездов. Это негативно влияло на качество и скорость перевозки других грузов: железной руды, угля и тому подобного. В этом году мы отошли от такой практики, ведь должны удовлетворять на равных условиях всех клиентов, независимо от вида груза. Но благодаря усилению работы диспетчерской, грузовых станций нам уже удалось показать лучший результат перевозки зерновых начиная с 2011 года", - отметил Заруба.

Он также добавил, что компания имеет все возможности, чтобы вывезти рекордное количество зерна в этом году. Со своей стороны просит владельцев грузов обеспечить ритмичную нагрузку в течение недели и всего года, чтобы эта работа не замедлялась в праздничные и выходные дни.

В сентябре компания ежесуточно в среднем грузила 118,9 тыс. тонн зерновых, что на 30,6% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 10,6% больше, чем в сентябре 2019 года.

В "Укрзализныце" напомнили, что по итогам работы в сентябре 2021 года железнодорожники ежесуточно в среднем грузили 779 тыс. тонн грузов - это является рекордным показателем с 2017 года.