Инфляция в сентябре оказалась ниже прогноза НБУ

В сентябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 11% (с 10,2% в августе), в месячном измерении цены выросли на 1,2%. Однако это ниже июльского прогноза Национального банка.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это, прежде всего, связано с более низким показателем в августе и укреплением обменного курса гривни.

В то же время в сентябре по сравнению с августом отклонение инфляции от прогноза сократилось из-за стремительного повышения стоимости сырых продуктов питания и услуг, отмечает Нацбанк.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла 1,2% после снижения на 0,2% в августе, роста на 0,1% в июле, на 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с сентябрем 2020 года, инфляция ускорилась до 11%.

Как сообщалсь, по данным Госстата потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2% после роста в предыдущие месяцы. В то же время в годовом измерении, по сравнению с августом 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.