Фонд госимущества выставил на продажу колонию на Волыни за 40 миллионов

Фонд государственного имущества выставил на приватизационный онлайн-аукцион имущество Государственного учреждения "Ковельская исправительная колония" в Волынской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 28 октября.

Отмечается, что имущество госучреждения состоит из 33 инвентарных номеров зданий и сооружений, в том числе 26 зарегистрированных единиц недвижимости общей площадью 19,47 тыс. кв. м.

Актив расположен на двух земельных участках в 4,86 га. Стартовая цена составляет 41,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что Минюст передал Фонду госимущества для продажи три колонии: Ковельскую колонию, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 и Николаевскую исправительную колонию №50. Кроме того, министерство напоминает, что Ирпенский исправительный центр и Южная исправительная колония также все еще выставлены на продажу.

Напомним, пока что единственным успешным кейсом в рамках "Большой распродажи тюрем" остается продажа бывшей львовской колонии №48.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га. Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.