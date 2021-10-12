Нацбанк зарегистрировал еще три коллекторские компании

Национальный банк внес в Госреестр финансовых учреждений четыре компании, одну – в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять финансовые услуги, а также выдал еще три лицензии коллекторским компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности Госрестр финучреждений пополнили ООО "Статуткапитал", ООО "Маркет Консалт Плюс", ООО "Апзон" и ООО "ФК "Кресто". ООО "Ластивка.Капитал" внесли в реестр компаний, имеющих право на финуслуги.

Также "Статут Капитал" получил две лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита, а также на услуги по факторингу.

"Маркет Консалт Плюс" и "Апзон" получили по четыре лицензии – две указанные выше; на предоставление услуг по финансовому лизингу и на предоставление гарантий.

"Кресто" выдали три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финкредита, на услуги по финансовому лизингу и факторингу.

Компания "Ластивка.Капитал" получила лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

В то же время, еще три компании прошли регистрацию и получили статус коллектроских компаний: ООО "Долговая агенция "Пристав Украина", ООО "информационное коллекторское бюро" и ООО "Коллекторское бюро "Легал Плюс".

На сегодняшний день Нацбанк зарегистрировал уже 33 коллекторские компании.

Напомним, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступил в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.