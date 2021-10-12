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Кабмин назначил нового главу Миграционной службы

Кабмин назначил нового главу Миграционной службы

Кабинет министров назначил Наталью Науменко на должность главы Государственной миграционной службы Украины сроком на пять лет.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 11 октября, обнародованном на официальном правительственном портале.

"Назначить Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет", – говорится в документе.

До этого Науменко была первым заместителем главы ведомства, а также временно исполняла обязанностей главы Миграционной службы.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Кабмин принял решение уволить Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы. Он руководил ведомством с декабря 2015 года.

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Джерело:  Кабмин
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