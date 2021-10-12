Кабмин назначил нового главу Миграционной службы

Кабинет министров назначил Наталью Науменко на должность главы Государственной миграционной службы Украины сроком на пять лет.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 11 октября, обнародованном на официальном правительственном портале.

"Назначить Науменко Наталью Николаевну главой Государственной миграционной службы Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет", – говорится в документе.

До этого Науменко была первым заместителем главы ведомства, а также временно исполняла обязанностей главы Миграционной службы.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Кабмин принял решение уволить Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы. Он руководил ведомством с декабря 2015 года.