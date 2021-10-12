Импорт угля вырос с начала года на 14%, – Таможенная служба

Украина в январе-сентябре 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита на 14% (на 1,78 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 14,49 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1,5 млрд, что на 14,3% больше, чем в январе-сентябре-2020 ($1,32 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из РФ поступил уголь на $961,4 млн (доля в импорте 63,61%), США – на $312,1 млн (20,65%), Казахстана – на $165,49 млн (10,95%), других стран – на $72,43 млн (4,79%).

Экспорт Украиной угля за девять месяцев 2021 года составил 4 979 тонн на $0,8 млн, в т.ч. в Словакию – на $0,768 млн, Венгрию – на $0,018 млн, Болгарию – на $0,007 млн, другие страны – на $0,007 млн. За аналогичный период 2020-го экспорт составил 2 024 тонн на $0,163 млн, в т.ч. в Польшу – на $0,156 млн, Молдову – на $0,007 млн.

Ранее сообщалось, что Минэнерго повысило прогноз импорта угля для прохождения отопительного сезона в 2021-2022 годах.