Кубраков предложил продлить полномочия Лещенко в набсовете "Укрзализныци" до конца года

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в секретариате Кабинета министров в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Указанный выше проект акта правительства прорабатывается в секретариате Кабинета министров в соответствии с регламентными требованиями", – говорится в ответе.

В секретариате уточнили, что соответствующий проект распоряжения Кабмина "О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 18 июня 2021 №666" министр инфраструктуры Александр Кубраков подал 16 сентября.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры под руководством Александра Кубракова внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" от государства, в том числе предлагает переназначить на эту должность бывшего народного депутата от "Блока Петра Порошенко", блогера Сергея Лещенко.

Ранее Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина,их назначение ожидается в ближайшее время.

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.